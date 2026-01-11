Стало известно, сколько советских авто «на ходу» осталось в России

В России по состоянию на 1 июля 2025 года было зарегистрировано около 3 млн транспортных средств, выпущенных в советский период — до 1991 года включительно. Такие данные привело аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, автомобили, произведенные во времена СССР, составляют 5,5% от общего автопарка страны. Наибольшая доля такой техники приходится на сегмент грузовых автомобилей — там машины советского производства занимают 27,7%.

Среди автобусов доля транспорта, выпущенного до распада СССР, достигает 13,5%, а в категории легких коммерческих автомобилей (LCV) она составляет 6,6%. Самый низкий показатель зафиксирован в сегменте легковых машин — всего 3,5% от их общего количества.

В «Автостате» напомнили, что Советский Союз существовал с декабря 1922 года по декабрь 1991-го, и автомобили именно этого периода вошли в текущие подсчеты. Несмотря на почтенный возраст, значительная часть такой техники до сих пор остается на учете и продолжает эксплуатироваться в стране.

