Скончался легендарный гитарист Grateful Dead Боб Вейр

В возрасте 78 лет умер гитарист и один из основателей культовой американской группы Grateful Dead Боб Вейр. Об этом 11 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте музыканта.

В сообщении уточняется, что летом прошлого года у Вейра диагностировали онкологическое заболевание, с которым он сумел справиться. Однако причиной смерти стали осложнения, связанные с проблемами легких. Отмечается, что музыкант ушел из жизни спокойно, находясь в окружении близких.

За более чем 60-летнюю карьеру Вейр провел тысячи концертов и выступал в составе почти десятка коллективов. Несмотря на то, что долгое время он оставался в тени лидера группы Джерри Гарсии, со временем Вейр стал одной из ключевых фигур жанра «джем-бэнд», выросшего из творчества Grateful Dead.

Музыкант родился в 1947 году в Сан-Франциско и с подросткового возраста увлекался фолк-музыкой. Судьбоносной для него стала встреча с Гарсией в музыкальном магазине в Пало-Альто в канун Нового года 1963-го. Именно с этого знакомства началась история группы, которая впоследствии стала не только коллективом, но и частью контркультурного движения.

Grateful Dead родилась в эпоху психоделической сцены в Сан-Франциско и музыканты стали неотъемлемой частью хиппи-культуры. Коллектив активно гастролировал и позволял фанатам записывать концерты, что способствовало формированию преданной аудитории, несмотря на умеренные продажи альбомов.

Вейр и Гарсия со временем стали лицом группы. Они делили вокальные партии, а ритм-гитара Вейра создавала основу для импровизаций Гарсии. Среди самых известных песен авторства Вейра — Jack Straw, Sugar Magnolia и Playing in the Band.

Вейр неоднократно отмечал, что коллектив делал ставку не на студийные записи, а на живые выступления. Он подчеркивал, что именно концерты были главным элементом успеха группы.

