Трамп поручил готовить вторжение в Гренландию. А НАТО пытается избежать эскалации

Вокруг статуса Гренландии разгорается политико-военный кризис, напрямую затрагивающий отношения США с европейскими союзниками и НАТО. По данным британских СМИ, в окружении Дональда Трампа обсуждаются силовые и политические сценарии давления на автономную территорию Дании, тогда как Великобритания и другие страны Североатлантического альянса ищут способы сдержать эскалацию за счет усиления присутствия НАТО в Арктике.

Угроза вторжения Трампа

Как стало известно Daily Mail, Дональд Трамп поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию. Наиболее жесткую линию продвигают представители радикального крыла MAGA в окружении президента, прежде всего его советник по внутренней безопасности Стивен Миллер. Однако, по информации британского издания, эта инициатива встретила сопротивление со стороны высшего военного руководства США.

Источники сообщают, что в администрации президента настолько воодушевлены успехом операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить Гренландию, «прежде чем Россия или Китай предпримут какие-либо действия».

Британские дипломаты, на которых ссылается издание, полагают, что Трампом также движет желание отвлечь американских избирателей от состояния экономики США перед промежуточными выборами в конце этого года, после которых республиканцы могут потерять контроль над конгрессом.

Однако такой радикальный шаг поставил бы Трампа в противоречие с премьером Великобритании Киром Стармером и «фактически привел бы к распаду НАТО», считает Daily Mail.

Один из дипломатических документов, упомянутых в публикации, описывает «наихудший сценарий», при котором альянс может быть «разрушен изнутри».

«Некоторые европейские чиновники подозревают, что это и есть истинная цель радикальной фракции MAGA вокруг Трампа. Поскольку конгресс не позволит Трампу выйти из НАТО, оккупация Гренландии может вынудить европейцев отказаться от НАТО. Если Трамп хочет распустить НАТО, это может быть самым удобным способом сделать это», — говорится в одной из дипломатических телеграмм.

Согласно источникам, президент США якобы уже поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) проработать военные варианты, однако Объединенный комитет начальников штабов выступил против, указывая на незаконность подобного шага и отсутствие поддержки конгресса.

Один из источников утверждает, что генералы пытались переключить внимание президента на «менее спорные шаги», включая перехват танкеров из «теневого флота» России, либо возможные новые удары по Ирану.

В дипломатической переписке также описывается сценарий эскалации, при котором США могут применить военную силу или политическое принуждение, чтобы разорвать связи Гренландии с Данией.

Одновременно рассматривается и «компромиссный сценарий»: Дания предоставляет США полный военный доступ к острову и закрывает его для России и Китая, формализуя тот доступ, который Вашингтон фактически уже имеет.

В одном из документов отмечается, что по внутриполитическим причинам Трамп может начать именно с жесткого сценария, чтобы затем перейти к компромиссу. Европейские чиновники опасаются, что окно возможностей для подобных действий закрывается к лету, и предполагают, что ключевым моментом может стать саммит НАТО 7 июля.

Миссия НАТО в Гренландии

Параллельно, по информации The Telegraph, Великобритания ведет консультации с европейскими партнерами о возможном развертывании сил НАТО в Гренландии. Эти обсуждения рассматриваются как попытка предотвратить дальнейшую эскалацию и одновременно усилить безопасность в Арктическом регионе.

По данным издания, в последние дни британские официальные лица встречались с коллегами из Германии и Франции, чтобы начать предварительное планирование. Рассматриваемые варианты находятся на ранней стадии и могут включать размещение британских военнослужащих, кораблей и авиации для защиты острова от потенциальных угроз со стороны России и Китая.

Европейские страны рассчитывают, что усиленное присутствие НАТО убедит Трампа отказаться от идеи аннексии Гренландии.

В таком случае президент США смог бы представить это как победу для американских налогоплательщиков, утверждая, что Европа берет на себя основную финансовую нагрузку по обеспечению безопасности в Атлантике и Арктике.

Источники в британском правительстве отмечают, что Стармер относится к угрозам со стороны России и Китая в регионе «чрезвычайно серьезно» и разделяет необходимость укрепления позиций.

План санкций против США

The Telegraph также сообщает, что в Европейском союзе обсуждаются возможные ответные меры в случае, если Вашингтон отвергнет предложение о развертывании сил НАТО. По данным источников, Евросоюз может рассмотреть введение санкций против американских компаний.

В числе потенциальных целей называются технологические корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google, Microsoft и X, а также американские банки и финансовые структуры, работающие на европейском рынке.

Более радикальный вариант, по информации издания, предполагает пересмотр статуса американских военных баз в Европе.

Ожидается, что на следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном. Европейские дипломаты надеются, что этот диалог сможет оказать сдерживающее влияние на Белый дом и снизить риски дальнейшей эскалации вокруг Гренландии.