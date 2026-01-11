Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, которые ранее атаковали Курскую область. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Командование Вооруженных сил Украины выводит из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, понесшие потери от регулярного огневого поражения», — рассказал источник.

По словам собеседника агентства, на вооружении полка были «ударные беспилотники «Вампир» («Баба-Яга») и «Дартс», которыми они атаковали Курскую область».

10 января сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили около десяти боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства в Сумской области. По информации агентства, в 2023 году Стокгольм безвозмездно передал 50 CV90 украинским войскам. Одна такая машина в среднем стоит $10–12 млн.

9 января в российских силовых структурах сообщили, что военные ВС РФ осенью ликвидировали группу сил специальных операций ВСУ в районе поселка Варачино в Сумской области.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.