На Кубани замглавы района уволят за скандальное видео

Первого заместителя главы Калининского района Краснодарского края Андрея Антоненко уволят за нецензурную брань и угрозы членам отряда муниципальной службы спасения. Об этом сообщил глава района Виктор Кузьминов в социальных сетях.

«30 декабря 2025 года мой первый заместитель Антоненко Андрей Григорьевич, находясь на территории Спасотряда допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым. Принял решение 12 января освободить Антоненко от занимаемой должности», — заявил глава района.

До этого на видео, распространившемся в соцсетях, Антоненко кричал на мужчину, угрожая и нецензурно выражаясь. Как сообщает «Блокнот Краснодар», конфликт Антоненко со спасателями начался из-за претензий государственного служащего к внешнему виду сотрудников спасотряда. После чего в службе спасения попросили Антоненко не выражаться в грубой форме, и пригрозили обращением с заявлением в полицию, на что госслужащий ответил в еще более грубых выражениях.

