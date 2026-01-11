Размер шрифта
Россиянин Капризов стал вторым лучшим игроком «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Капризов первым из россиян забросил 25 шайб за сезон
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Игрок «Миннесоты Уайлд» россиянин Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал вторым лучшим игроком в истории команды.

Матч состоялся в ночь с 10 на 11 января мск на стадионе «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США). Капризов отличился на 9 минуте третьего периода и вывел команду вперед, однако игра закончилась со счетом 3:4 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, за этот сезон он получил 52 очка (25 голов и 27 ассистов) в 46 матчах.

Капризов присоединился к «Миннесоте» в 2021 году и в дебютном сезоне завоевал Calder Trophy как лучший новичок лиги. За свою карьеру в НХЛ он набрал 438 очков (210 голов и 228 передач), уступая лишь одному игроку в списке лучших бомбардиров клуба — Микко Койву (709).

В сентябре 2025 года Капризов подписал с «Миннесотой» восьмилетний контракт на общую сумму $136 млн, что стало крупнейшим соглашением в истории НХЛ как по общей сумме, так и по среднегодовой зарплате ($17 млн).

До этого российский нападающий хоккейного клуба «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов стал первым из клуба, кто оформил покер.

Ранее Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал.

