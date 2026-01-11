Размер шрифта
В ЕС опасаются, что США получат Гренландию в рамках сделки по Украине

Politico: в ЕС опасаются, что США получат Гренландию в рамках сделки по Украине
Некоторые чиновники Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине. Об этом сообщает издание Politico.

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине», — говорится в материале.

Неназванный чиновник Белого дома в беседе с изданием отметил, что Трамп вряд ли осуществит такую сделку в ближайшее время, но тем не менее ситуация может измениться.

До этого газета Daily Mail сообщала, что Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию.

В свою очередь британская газета The Sunday Telegraph сообщала, что Евросоюз разрабатывает план ответных санкций против американских технологических гигантов на случай, если администрация президента США попытается присоединить Гренландию.

Ранее в Европе заявили о панике из-за заявлений администрации Трампа о Гренландии.

