В России стало меньше граждан с высоким кредитным рейтингом

Доля россиян с высоким персональным кредитным рейтингом в 2025 году снизилась до 19% от общего числа заемщиков. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

По его словам, в 2024 году показатель был значительно выше и достигал 29%. Эксперт уточнил, что к категории наиболее надежных относятся заемщики с рейтингом более 750 баллов, однако именно эта группа за год заметно сократилась.

Волков также отметил, что в структуре спроса на банковские кредиты доля самых кредитоспособных клиентов уменьшилась на 10 процентных пунктов. Одновременно финансовые организации ужесточают требования к качеству кредитных историй, стремясь снизить риски просрочек.

В результате, по данным НБКИ, общее количество выданных розничных кредитов сокращается. В отдельных сегментах объемы кредитования снизились в два раза и более по сравнению с 2024 годом.

4 января председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что если ключевая ставка Центробанка снизится к концу года до 9–10%, выплачивающим кредит россиянам стоит рефинансировать его на новых условиях. Он напомнил, что также упадут и проценты по накопительным счетам и вкладам.

Ранее эксперт оценил состояние российской экономики к концу 2025 года.