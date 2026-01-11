Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В России стало меньше граждан с высоким кредитным рейтингом

НБКИ: доля заемщиков с высоким рейтингом в России сократилась до 19%
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Доля россиян с высоким персональным кредитным рейтингом в 2025 году снизилась до 19% от общего числа заемщиков. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

По его словам, в 2024 году показатель был значительно выше и достигал 29%. Эксперт уточнил, что к категории наиболее надежных относятся заемщики с рейтингом более 750 баллов, однако именно эта группа за год заметно сократилась.

Волков также отметил, что в структуре спроса на банковские кредиты доля самых кредитоспособных клиентов уменьшилась на 10 процентных пунктов. Одновременно финансовые организации ужесточают требования к качеству кредитных историй, стремясь снизить риски просрочек.

В результате, по данным НБКИ, общее количество выданных розничных кредитов сокращается. В отдельных сегментах объемы кредитования снизились в два раза и более по сравнению с 2024 годом.

4 января председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что если ключевая ставка Центробанка снизится к концу года до 9–10%, выплачивающим кредит россиянам стоит рефинансировать его на новых условиях. Он напомнил, что также упадут и проценты по накопительным счетам и вкладам.

Ранее эксперт оценил состояние российской экономики к концу 2025 года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592489_rnd_2",
    "video_id": "record::61bfbbe9-53fa-4a73-937d-8a56feae12ad"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+