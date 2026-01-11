США нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

Al Arabiya: американские боевые самолеты нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

Самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что в воздушной операции приняли участие более 20 истребителей США. По целям террористической организации было выпущено около 90 снарядов.

Информации об уровне потерь террористов на данный момент не поступало.

Этим же вечером американский телеканал Fox News сообщил, что удары наносятся «в качестве возмездия».

В конце декабря США атаковали позиции «Исламского государства» на севере Сирии. По данным CENTCOM, были поражены около 70 целей, включая штабы, инфраструктуру и оружейные склады боевиков.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ. Американский президент Дональд Трамп обещал, что США примут ответные меры.

Ранее Трамп сообщил об ударе по ИГИЛ в Нигерии.