Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

США нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

Al Arabiya: американские боевые самолеты нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии
AP

Самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что в воздушной операции приняли участие более 20 истребителей США. По целям террористической организации было выпущено около 90 снарядов.

Информации об уровне потерь террористов на данный момент не поступало.

Этим же вечером американский телеканал Fox News сообщил, что удары наносятся «в качестве возмездия».

В конце декабря США атаковали позиции «Исламского государства» на севере Сирии. По данным CENTCOM, были поражены около 70 целей, включая штабы, инфраструктуру и оружейные склады боевиков.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ. Американский президент Дональд Трамп обещал, что США примут ответные меры.

Ранее Трамп сообщил об ударе по ИГИЛ в Нигерии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27591769_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+