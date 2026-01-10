«Уехать и наслаждаться своими деньгами». Ватикан просил США дать Мадуро сбежать в Россию

Кардинал Пьетро Паролин, глава дипломатии Ватикана, в конце декабря тайно обращался к администрации США с предложением позволить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро добровольно сложить полномочия и выехать в Россию, где ему бы гарантировали безопасность, сообщила The Washington Post. США ранее также предлагали Мадуро отправиться в изгнание в Турцию, но он отверг эти планы.

По словам источника, кардинал Паролин в течение нескольких дней пытался связаться с госсекретарем Марко Рубио, «стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию в Венесуэле».

Газета не уточнила, состоялся ли у них разговор. Вскоре Паролин вызвал в свой секретариат представителя США Брайна Берча. Паролин сказал Берчу, что Россия готова предоставить Мадуро убежище, и «просил американцев проявить терпение» , говорится в материале.

« [Мадуро] было предложено уехать и наслаждаться своими деньгами . Частью этого предложения было то, что [президент Владимир] Путин гарантировал бы его безопасность», — сказал собеседник газеты, якобы знакомый с позицией РФ по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос газеты по этому вопросу. От комментариев также отказались представители Брайна Берча, переадресовав вопросы в Госдеп США.

В Ватикане выразили разочарование из-за того, что газета опубликовала «фрагменты конфиденциального разговора», и подчеркнули, что они «неточно отражают содержание самого разговора».

Отказ от переговоров

4 января источники газеты The New York Times сообщили, что Вашингтон якобы предлагал Николасу Мадуро добровольно оставить президентский пост и отправиться в изгнание в Турцию .

«По словам нескольких американских и венесуэльских источников, участвовавших в переговорах о переходе власти, в конце декабря Мадуро отклонил ультиматум президента Трампа покинуть свой пост и уехать в изгнание в Турцию», — писала газета.

В ноябре, по данным NYT, Мадуро сделал США встречное предложение в виде переходного периода сроком на два или три года, за которым последует его отставка , однако Вашингтон его отверг и потребовал немедленного сложения полномочий.

В свою очередь, издание Politico сообщало, что Мадуро мог бы искать убежища на Кубе или в Азербайджане. Британская газета The Telegraph утверждала, что США предлагали Мадуро в качестве вариантов Россию или Китай, однако он не захотел покидать Западное полушарие .

При этом сам Дональд Трамп вскоре после операции по захвату Мадуро заявил, что венесуэльский лидер был готов к переговорам, однако президент США отказался от них

« Под конец он хотел вести переговоры. А я не хотел. Я сказал: «Нет, мы должны это сделать» . Вы, наверное, видели, как он пытался вести переговоры в конце и изо всех сил старался заключить сделку. И я сказал (и, знаете, это могло бы оказаться очень глупым поступком, если бы все не получилось): «Нет, мы не можем этого сделать», — сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Спецоперация под кодовым названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve), направленная на захват президента Венесуэлы, прошла в ночь на 3 января. В ходе операции были нанесены ракетные удары по стратегически важным объектам в Каракасе и ряде других районов страны. Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были вывезены за пределы Венесуэлы американскими военными, после чего доставлены в США. Американские власти предъявили им обвинения в «наркотерроризме», незаконном хранении оружия и контрабанде наркотиков.