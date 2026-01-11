Россиянам рассказали, что делать при запрете на вылет

Экономист Щербаков: в среднем снятие запрета на вылет из России занимает до трех недель

В случае отказа на вылет из России из-за долгов нужно спокойно выяснить причину у пограничников: они сообщат, что действует запрет ФССП, и назовут номер исполнительного производства. Далее необходимо оплатить задолженность любым доступным способом («Госуслуги», онлайн-банк), сказал «Газете.Ru» экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков. По его словам, снятие запрета на вылет в среднем занимает от нескольких рабочих дней до 2–3 недель.

Так он прокомментировал сообщения о том, что около 375 тыс. жителей Москвы не могут выехать за границу из-за наличия задолженностей.

«После оплаты долга улет этим рейсом, как правило, невозможен, так как решение принимает не аэропорт, а пограничная служба по базе данных. Оплата долга сама по себе не снимает запрет. Необходимо, чтобы судебный пристав получил подтверждение платежа и вынес постановление о снятии ограничения, после чего сведения передаются в Погранслужбу ФСБ. Этот процесс не происходит мгновенно», — отметил Щербаков.

По его словам, нет способов срочно снять запрет на вылет в аэропорту. Щербаков пояснил, что в аэропорту нет представителей ФССП, уполномоченных снимать ограничения. Пограничники не имеют права принимать решения «на месте» или учитывать устные объяснения и звонки приставам, предупредил экономист.

Он добавил, что пограничники не принимают чеки или подтверждение оплаты. Даже официальный чек или квитанция не являются основанием для выезда, подчеркнул Щербаков. Основанием служит только отсутствие ограничения в государственной базе данных, к которой подключена пограничная служба, констатировал эксперт.

По его словам, снятие запрета на вылет в среднем занимает от нескольких рабочих дней до 2–3 недель. Срок зависит от скорости зачисления платежа, работы конкретного подразделения ФССП и обмена данными между ведомствами, пояснил экономист.

Он добавил, что исключения возможны лишь в случае ошибки: например, если ограничение наложено на однофамильца или по уже погашенному долгу. Тогда запрет могут снять быстрее, но все равно не в аэропорту и не в день вылета, предупредил Щербаков.

Чтобы избежать запрета на вылет, экономист рекомендовал проверять наличие долгов и именно ограничений на выезд за 2–3 недели до поездки — использовать сайт ФССП и портал «Госуслуг», а при обнаружении задолженности — погашать ее заранее, чтобы успели обновиться все базы данных.

