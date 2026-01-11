Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Постпред Украины понадеялся, что Совбез ООН примет шаги по «принуждению» России к миру

Постпред Мельник: Совбез ООН должен принять шаги по принуждению России к миру
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Совет безопасности ООН на предстоящем заседании по Украине должен принять конкретные шаги по «принуждению» России к справедливому и долговременному миру. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) постпред Украины при организации Андрей Мельник.

По его словам, Киев ждет от Совбеза не только «осуждения» действий России на Украине, но и «очень конкретных шагов по прекращению российской агрессии и принуждению Москвы к справедливому и долговременному миру на основе принципов Устава».

Мельник также поблагодарил Британию, Грецию, Данию, Латвию, Либерию и Францию, которые поддержали обращение Украины о созыве Совбеза после удара «Орешником».

До этого сообщалось, что Совет Безопасности ООН в понедельник проведет заседание, на котором будет обсуждаться конфликт на Украине. Встреча по повестке «поддержание мира и безопасности на Украине» состоится 12 января. Начало запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Ранее генсек Совета Европы захотел «привлечь к ответственности» Россию после удара «Орешником».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592525_rnd_5",
    "video_id": "record::1e08c79d-c46c-4e35-bd4e-371ab918d617"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+