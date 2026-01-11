Размер шрифта
Российский «Буратино» преодолел рубеж в 2 млрд рублей

Сборы фильма «Буратино» в России превысили 2 млрд рублей
Кинокомпания «Водород»

Кассовые сборы фильма «Буратино» в российском прокате превысили отметку в 2 млрд рублей. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, пишет ТАСС.

Согласно статистике, общая выручка картины с момента выхода на экраны, включая предпродажи билетов и специальные показы, составила 2 млрд рублей. Лента о приключениях деревянного мальчика и его создателя папы Карло продолжает демонстрироваться в кинотеатрах по всей стране.

Новая экранизация сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» вышла на экраны ровно через 50 лет после премьеры советского телевизионного фильма «Приключения Буратино».

Главную роль — Буратино — исполнила Виталия Корниенко. Образ папы Карло воплотил Александр Яценко, Мальвину сыграла Анастасия Талызина, а Артемона — Марк Эйдельштейн. В образах Лисы Алисы и кота Базилио на экране появились Виктория Исакова и Александр Петров. Черепаху Тортиллу сыграла Светлана Немоляева, а роль Карабаса Барабаса досталась Федору Бондарчуку.

Ранее популярные киноблогер BadComedian назвал секрет успеха «Чебурашки 2».

