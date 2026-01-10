«Есть право обратиться к приставам». Долина уехала из России, не передав квартиру Лурье

Свириденко: Долина не подпишет акт о передаче квартиры Лурье до 20 января

Народная артистка Лариса Долина не пришла на встречу с покупательницей Полиной Лурье для передачи ей квартиры в московском районе Хамовники. По словам адвокатов, певица в настоящее время находится за пределами России и вернется 20 января. Лурье намерена до 13 января решить, обращаться ли к судебным приставам для принудительного выселения Долиной.

Народная артистка Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках до 20 января, так как уехала. Об этом сообщила адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

« У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника , Долина находится в отъезде и вернется только 20 января», — приводит ее слова РИА Новости.

9 января адвокат Свириденко заявляла, что квартира не была формально передана Лурье после того, как Долина из нее выехала. Тогда же стало известно, что певица находится в отъезде.

«Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры», — рассказывала защитница накануне.

Адвокат Долиной Мария Пухова отметила ТАСС, что артистка находится за границей.

« Лариса Александровна в настоящее время не находится в России , а в ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру. Она хочет дождаться возвращения Долиной», — заявила она.

Перед этим, 5 января, Долина также не сдержала обещание передать ключи от квартиры Лурье.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что процесс передачи квартиры намеренно затягивают.

« Создается устойчивое впечатление, что мы наблюдаем не ошибки, а намеренное затягивание процесса . Однако эта тактика ведет в тупик. Решение Мосгорсуда о выселении Долиной уже вступило в силу. У Лурье есть четкий и ожидаемый путь: в понедельник, 12 января, получить в суде исполнительный лист и направить его в отдел судебных приставов», — отметил эксперт.

В этом случае, по его словам, приставы возбудят исполнительное производство, предложат Долиной добровольно освободить жилье в установленный срок, а в случае отказа осуществят принудительное выселение. Это технический вопрос, который займет несколько дней, уточнил Хаминский.

Как Долина продала квартиру

Народная артистка Росссии Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей летом прошлого года.

По словам певицы, мошенники на протяжении нескольких месяцев вели с ней общение и сумели убедить продать жилье. Полученные от сделки деньги, а также личные сбережения она, следуя их инструкциям, перевела на так называемые «безопасные счета» и передала курьеру. Общий размер причиненного артистке ущерба составил 317 млн рублей.

После этого Долина добилась пересмотра сделки купли-продажи квартиры. Хамовнический суд восстановил за ней право собственности, тогда как покупательница лишилась и жилья, и вложенных средств. Лурье была вынуждена обратиться в Верховный суд (ВС) России.

16 декабря ВС признал Полину Лурье законной собственницей жилья , отменив прежние вердикты, по которым квартира оставалась за певицей.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить артистку из квартиры, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Решение вступило в силу немедленно. Во время судебных разбирательств Долина проживала в спорном жилье. После нового решения суда появилась информация, что из квартиры начали вывозить вещи певицы.