Известный певец погиб в авиакатастрофе в Колумбии

Певец Йейсон Хименес и его группа погибли в авиакатастрофе в Колумбии
Колумбийский певец Йейсон Хименес и участники его музыкального коллектива погибли в результате крушения частного самолета в департаменте Бояка. Об этом пишет El Tiempo.

«Подтверждено крушение самолета в районе между Пайпой и Дуитамой. Самолет, на борту которого находились шесть человек, — зарегистрировал маршрут полета в Медельин», — говорится в сообщении.

Место происшествия оцеплено для проведения следственных действий. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей катастрофы.

Йейсон Хименес получил широкую известность благодаря таким хитам, как Aventurero, Ni Tengo Ni Necesito и El Mejor.

7 января один человек погиб при крушении частного вертолета в Пермском крае. ЧП произошло на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе.

Ранее частный вертолет разбился возле американского города Финикс.

