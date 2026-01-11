Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Исследователь Глионн считает, что США должны получить Гренландию любой ценой

Автор The Hill Глионн: Трамп должен получить Гренландию любой ценой
Robert M. Weiss/CNN

Президент США Дональд Трамп должен получить Гренландию по нескольким причинам. Об этом пишет писатель и исследователь, изучающий культуру, общество и влияние технологий на повседневную жизнь Джон Мак Глионн в статье для американского журнала The Hill.

Гренландия имеет ключевое значение из-за важности Арктики. Таяние льдов превратило некогда замерзшую буферную зону в спорный коридор, там формируются судоходные пути, подводные кабели извиваются по дну океана. Траектории ракет сокращаются. Пробелы в системах наблюдения уменьшаются. Россия и Китай это знают, поэтому вкладывают значительные средства на присутствие в регионе. США могут либо рассматривать Гренландию как далекую диковинку, либо как то, чем она является на самом деле: передовую позицию в регионе, которая определит будущий баланс сил, пишет Глионн.

«Вот почему разговоры о его приобретении никак не утихают. При Трампе они возобновились не столько из-за безрассудства, сколько из-за прямолинейности. Он говорит вслух то, что другие предпочитали замалчивать на брифингах», — заявил он.

По его словам, предыдущие администрации США говорили о том же, но за закрытыми дверями, довольствуясь «полумерами и косметическими компромиссами», когда Трамп «просто вынес то, о чем молчали, вслух, с присущим ему отсутствием приличий и чрезмерным количеством деструктивных действий».

Писатель подчеркнул, что покупка Гренландии будет лучше, чем ее запугивание. Передача прав путем переговоров, с гарантиями для гренландцев и компенсацией для Дании, была бы более чистой, дешевой и гораздо менее дестабилизирующей, чем любой военный шаг, добавил он.

«Более глубокая проблема заключается не в риторике Трампа, а в нежелании Америки признать свою проблему. США остаются глобальной державой в конкурентном мире. Они не могут позволить себе стратегические «слепые пятна», замаскированные под добродетель. Гренландия — это не проект тщеславия или пережиток колониальной эпохи, а стратегический якорь, платформа для наблюдения, логистический центр и инструмент сдерживания, всё в одном», — заключил автор статьи.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592447_rnd_7",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+