Исследователь Глионн считает, что США должны получить Гренландию любой ценой

Президент США Дональд Трамп должен получить Гренландию по нескольким причинам. Об этом пишет писатель и исследователь, изучающий культуру, общество и влияние технологий на повседневную жизнь Джон Мак Глионн в статье для американского журнала The Hill.

Гренландия имеет ключевое значение из-за важности Арктики. Таяние льдов превратило некогда замерзшую буферную зону в спорный коридор, там формируются судоходные пути, подводные кабели извиваются по дну океана. Траектории ракет сокращаются. Пробелы в системах наблюдения уменьшаются. Россия и Китай это знают, поэтому вкладывают значительные средства на присутствие в регионе. США могут либо рассматривать Гренландию как далекую диковинку, либо как то, чем она является на самом деле: передовую позицию в регионе, которая определит будущий баланс сил, пишет Глионн.

«Вот почему разговоры о его приобретении никак не утихают. При Трампе они возобновились не столько из-за безрассудства, сколько из-за прямолинейности. Он говорит вслух то, что другие предпочитали замалчивать на брифингах», — заявил он.

По его словам, предыдущие администрации США говорили о том же, но за закрытыми дверями, довольствуясь «полумерами и косметическими компромиссами», когда Трамп «просто вынес то, о чем молчали, вслух, с присущим ему отсутствием приличий и чрезмерным количеством деструктивных действий».

Писатель подчеркнул, что покупка Гренландии будет лучше, чем ее запугивание. Передача прав путем переговоров, с гарантиями для гренландцев и компенсацией для Дании, была бы более чистой, дешевой и гораздо менее дестабилизирующей, чем любой военный шаг, добавил он.

«Более глубокая проблема заключается не в риторике Трампа, а в нежелании Америки признать свою проблему. США остаются глобальной державой в конкурентном мире. Они не могут позволить себе стратегические «слепые пятна», замаскированные под добродетель. Гренландия — это не проект тщеславия или пережиток колониальной эпохи, а стратегический якорь, платформа для наблюдения, логистический центр и инструмент сдерживания, всё в одном», — заключил автор статьи.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию.