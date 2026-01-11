Размер шрифта
Пожар в магазине в Ялте полностью ликвидирован

МЧС: пожар в магазине «Доброцен» в Ялте полностью ликвидирован
Сергей Аверин/РИА Новости

Пожар в магазине «Доброцен» в Ялте, охвативший площадь 1 тысяча квадратных метров, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание было локализовано и потушено силами спасателей, сведений о пострадавших не поступало. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.

Пожар в магазине вспыхнул в поселке Виноградное, на улице Красина. Общая площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. К тушению было привлечено 50 человек и 16 единиц техники.

Информации о пострадавших не сообщалась, причины возгорания неизвестны.

9 января в пожар произошел в столичной многоэтажке на Сельскохозяйственной улице. Предварительно, загорелся теплый пол. Информации о пострадавших после ликвидации возгорания не поступало.

7 января сотрудники МЧС потушили пожар на крыше предприятия на востоке Москвы, который случился на проспекте Буденного. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия также никто не пострадал.

Ранее автомобиль загорелся на дороге в подмосковной Сходне. 

