Новости. Общество

На юге Таиланда боевики взорвали 11 АЗС

На юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станций
Global Look Press

Боевики на юге Таиланда привели в действие взрывные устройства и совершили поджоги на 11 автозаправочных станциях нефтегазовой компании PTT. Об этом сообщил телеканал One 31.

Как отмечается, теракт произошел в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла. Он сопровождался серией скоординированных взрывов и поджогов. Сообщается об одном пострадавшем полицейском. По информации журналистов, в настоящее время экстренные службы начали ликвидацию последствий атак, а силовые структуры приведены в режим повышенной готовности. Тайские власти уже начали расследование инцидентов, сообщает телеканал со ссылкой на правоохранительные органы.

Конфликт между правительством и вооруженными группировками на юге Таиланда продолжается более 70 лет, причем активные вооруженные формирования особенно усилили свою деятельность с 2004 года. Их цель — отделение региона и создание суверенного султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват.

До этого эксперт из туристической сферы дал советы российским туристам для безопасного отдыха в Таиланде. По его словам, медицинская страховка может избавить от непредвиденных трат на лечение здоровья.

Ранее на Филиппинах злоумышленник бросил в детей гранату в новогоднюю ночь.

