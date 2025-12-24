11 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 января в России заканчиваются новогодние каникулы и отмечается День заповедников и национальных парков. В мире говорят слова благодарности и борются за равенство на работе. По народному календарю — Страшный день, когда не землю вылезает нечисть и нужно особенно беречь детей. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 января

День заповедников и национальных парков в России

11 января 1917 года в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Он был открыт для сохранения популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. Приуроченный к этому событию праздник появился через 80 лет по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом). Сегодня заповедники и национальные парки служат для сохранения дикой природы и редких животных, а общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет более 13% площади России.

Озеро Байкал в Баргузинском районе республики Бурятия Алексей Даничев/РИА Новости

Международный день «спасибо»

Международный день «спасибо» — не просто праздник вежливости. Его цель — напомнить о важности искренней благодарности в общении между людьми. Ведь, по мнению психологов, самые обычные слова признательности делают человека счастливее и способствуют повышению уровня серотонина и дофамина. Поэтому не забывайте говорить «спасибо» — всегда, а сегодня особенно.

Международный день равенства на работе

Это событие впервые отметили 11 января 2017 года в Лондоне на конференции о проблемах дискриминации на рабочем месте. Основная цель сегодняшней даты — привлечь внимание к необходимости создания рабочей среды, свободной от предвзятости по признакам расы, религии, пола, возраста, инвалидности или других характеристик. Во многих государствах действуют законы, запрещающие трудовую дискриминацию. Однако проблема неравенства на рабочем месте остается актуальной даже для богатых развитых стран.

Международный день скетчноутинга

Скетчноутинг, или навык вести визуальные заметки, стал особенно популярен в 2010-х годах. Тогда полки книжных магазинов заполнили сборники об искусстве графического конспектирования. Его суть в том, что идеи, лекции или диалоги фиксируются не словами, а с помощью простых рисунков, символов и текстовых блоков. Такой визуальный конспект — это не просто абстрактное художество, а реальный рабочий инструмент, который десятилетиями использовали журналисты, архитекторы и ученые для анализа и запоминания информации. Он остается актуальным даже в эпоху смартфонов и цифровых камер.

LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 января в других странах

День республики — Албания. Отмечается в честь начала нового политического этапа в истории страны — провозглашения в 1946 году Народной Республики Албания.

День детей — Тунис. Праздник приурочен к принятию в стране Кодекса о защите детей 11 января 1995 года, закрепившего, в числе прочего, право ребенка на выражение своего мнения и его учет в касающихся его вопросах.

День собаки — Япония. Неофициальный праздник, основанный на игре слов: звучание цифр «1» из даты похоже на звук подражания собачьему лаю в японском языке (аналог русского «гав-гав»).

Религиозные праздники 11 января

День памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных

11 января церковь вспоминает младенцев, убитых по приказу царя Ирода после Рождества Христова. Узнав от волхвов о рождении нового Царя Иудейского, Ирод, опасаясь за свою власть, повелел истребить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев мужского пола. Эти невинные дети стали первыми мучениками, пострадавшими за Христа.

Гвидо Рени, «Избиение младенцев», 1611—1612 Wikimedia Commons

День памяти святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня

В первое воскресенье после Рождества православная церковь чтит память святых, связанных с земной жизнью Христа. К ним относится праведный Иосиф, обрученный с Девой Марией. Согласно Евангелию, он, получив во сне указание ангела, взял на себя заботу о Богоматери и новорожденном Иисусе и спас их, бежав от преследований царя Ирода в Египет

Также в этот день вспоминают царя и пророка Давида, предка Иосифа, из чьего рода должен был произойти Мессия. Давид, победивший Голиафа и создавший сильное Израильское царство, почитается как автор псалмов и образец правителя, уповающего на Бога.

Третий святой дня — апостол Иаков, которого называют братом Господним. Он пользовался большим авторитетом в первой христианской общине и стал первым епископом Иерусалима. Противники христианства видели в нем опасного лидера и однажды схватили и сбросили со стены Иерусалимского храма. Он также считается автором «Послания Иакова» — книги Нового Завета, где проговорен известный принцип: «Вера без дел мертва».

11 января Русская православная церковь вспоминает: • преподобного Маркелла Апамейского, игумена обители «Неусыпающих»;

• преподобного Василиска Сибирского;

• преподобных Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, в Ближних пещерах;

• преподобного Феофила Омучского;

• преподобного Фаддея Студита. Католическая церковь отмечает Крещение Господне.

Народные праздники и приметы 11 января

Страшный день

В этом дне сплелись древние языческие верования и христианские традиции. В народе считалось, что 11 января граница между мирами истончалась и на землю выходила нечистая сила. Чтобы защитить дом от злых духов, во дворе раскладывали острые колья, выносили горячие угли из печи и разжигали очищающий костер, в пламени которого должны были сгореть болезни и несчастья.

Особенно берегли в этот день детей — не выпускали из дома и старались не спускать с них глаз. Этот обычай связан с библейской историей о вифлеемских младенцах, убитых по приказу царя Ирода. Так к древнему страху перед нечистью добавилось христианское почитание первых мучеников.

Приметы

В Страшный день нельзя выходить из дома после захода солнца, так как нечисть ходит по улицам и лесам.

Нельзя желать близким добра, так как злые духи сделают все наоборот и навлекут беды.

Любые начинания новых дел обречены на неудачу.

Конфликты могут призвать темные силы и привлечь в дом беды.

Какие исторические события произошли 11 января

1559 год — в здании собора Святого Павла проведена первая зафиксированная в истории лотерея в Англии.

1700 год — в России вместо византийского летоисчисления введен юлианский календарь, началом года выбрано 1 января.

1787 год — астроном Уильям Гершель открыл Титанию и Оберон, спутники планеты Уран.

1919 год — Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении продразверстки.

1922 год — 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым человеком, получившим инсулин для лечения диабета.

1935 год — американская летчица-авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.

Амелия Эрхарт рядом с самолетом «Локхид-Электра» L-10E перед последним полетом, 1937 год AP

1940 год — в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

1957 год — создан космодром «Плесецк», который позже стал одним из ключевых центров запуска космических аппаратов СССР.

1960 год — в Звездном городке создан Центр подготовки космонавтов.

1973 год — в Вашингтоне началось дело «уотергейтских воров», которое привело к отставке президента США Ричарда Никсона.

1994 год — начал работу новый парламент России, Федеральное собрание Российской Федерации.

2020 год — в Ухане зафиксирована первая подтвержденная смерть от COVID-19.

Дни рождения и юбилеи 11 января

В 1757 году родился Александр Гамильтон — первый министр финансов США, основатель Национального банка.

— первый министр финансов США, основатель Национального банка. В 1796 году родился граф Александр Строганов — русский военный, в честь которого названо блюдо бефстроганов.

— русский военный, в честь которого названо блюдо бефстроганов. В 1875 году родился Рейнгольд Глиэр — композитор, дирижер, народный артист СССР, написавший гимн Ленинграда.

— композитор, дирижер, народный артист СССР, написавший гимн Ленинграда. В 1895 году родился Лоуренс Хаммонд — американский инженер, изобретатель электрооргана.

— американский инженер, изобретатель электрооргана. В 1906 году родился Альберт Хофманн — швейцарский химик, открывший ЛСД.

— швейцарский химик, открывший ЛСД. В 1926 году родился Лев Демин — советский космонавт, Герой Советского Союза.

Лев Дёмин, 1974 год Александр Моклецов/РИА Новости

В 1945 году родился Георгий Тараторкин — актер театра и кино, народный артист РСФСР.

83 года исполняется Нине Корниенко — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР.

— актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР. 55 лет исполняется Мэри Джей Блайдж — певице в жанрах R&B, соул и хип-хоп, автору песен.

— певице в жанрах R&B, соул и хип-хоп, автору песен. 54 года исполняется Андрею Малахову — российскому телеведущему и шоумену.

— российскому телеведущему и шоумену. 54 года исполняется Константину Хабенскому — советскому и российскому актеру, народному артисту РФ.

Константин Хабенский Сергей Пивоваров/РИА Новости