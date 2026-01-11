Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» ВС России уничтожили бронетранспортер MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Артиллерийский расчет 130-миллиметровой пушки М-46 уничтожил бронетранспортер MaxxPro формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

По информации министерства, во время боевого дежурства от разведки подразделения войск беспилотных систем группировки поступили сообщения о попытке перемещения живой силы ВСУ на бронетранспортере.

В Минобороны рассказали, что расчет гаубицы быстро нанес удар по указанной цели, с двух выстрелов уничтожив боевую машину и сорвав попытку украинских войск подвезти боекомплект и личный состав на линию боевого соприкосновения.

10 января в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении работы военно-промышленного комплекса.

Ранее в Сумской области уничтожили 10 БМП украинских войск стоимостью около $100 млн.