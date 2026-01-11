Продажи лекарств на рынке РФ выросли на 13,8%

Объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 13,8%. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, пишет РИА Новости.
«Общий объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке по итогам I-III кварталов 2025 года увеличился на 13,8% и составил порядка 2,2 триллионов рублей», — сказал он.
Министр добавил, что доля отечественных препаратов в общем объеме продаж составляет более 40%.
В конце декабря Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП ) 20 препаратов. Причиной внесения изменений в список является отмена государственной регистрации, прекращение производства или поставок препаратов, отметили в министерстве.
До этого замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что в России сформированы полугодовые запасы большинства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Ранее сообщалось, что российские аптеки фиксируют дефицит лекарства от шизофрении.