Продажи лекарств на рынке РФ выросли на 13,8%

Алиханов: продажи лекарств на рынке РФ за 9 месяцев выросли до 2,2 трлн рублей

Объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 13,8%. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, пишет РИА Новости.

«Общий объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке по итогам I-III кварталов 2025 года увеличился на 13,8% и составил порядка 2,2 триллионов рублей», — сказал он.

Министр добавил, что доля отечественных препаратов в общем объеме продаж составляет более 40%.

В конце декабря Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП ) 20 препаратов. Причиной внесения изменений в список является отмена государственной регистрации, прекращение производства или поставок препаратов, отметили в министерстве.

До этого замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что в России сформированы полугодовые запасы большинства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что российские аптеки фиксируют дефицит лекарства от шизофрении.