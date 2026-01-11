Размер шрифта
В российском городе 12 января дети могут не идти в школы и детсады из-за непогоды

Во Владивостоке школьники могут не посещать занятия 12 января из-за непогоды
RimDream/Shutterstock/FOTODOM

Школьники Владивостока могут не посещать уроки 12 января из-за непогоды. Об этом сообщили в мэрии столицы Приморья.

«Управление образования Владивостока объявляет свободное посещение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования завтра, 12 января. Пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом», — сообщили в городском управлении образования.

Вечером 10 января во Владивостоке произошло аварийное отключение света, а также ЧП коснулось Хасанского округа и Надеждинского района Приморского края. Как отметили в региональной прокуратуре, специалистам предстоит проверить соблюдение законодательства при обслуживании сетей, расследовать причины аварии и проконтролировать сроки ее устранения.

До этого жителям Московского региона синоптики пообещали приближение очередного циклона с юга. Впоследствии, по данным Гидрометцентра, снежный покров в столице увеличится еще на 2 см. Как отметили в метеорологической службе, высота сугробов в Московской области уже превысила полметра.

Ранее непогода обесточила семь районов Орловской области.

