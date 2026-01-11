Трампу доложили варианты атак по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения военных ударов по Ирану на фоне внутренних протестов в стране. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным издания, Трампу были представлены различные варианты атак, включая удары по объектам в Тегеране и силам безопасности, участвующим в подавлении протестов. Окончательное решение пока не принято, но президент, как утверждают источники, серьёзно обдумывает эту возможность.

«Трамп не принял окончательного решения, но официальные лица заявили, что он серьезно раздумывает над тем, чтобы одобрить удар», — пишет газета.

10 января издание The Wall Street Journal писало, что власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, включая вероятные цели, на фоне соответствующих угроз со стороны Дональда Трампа.

9 января американский президент заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных экономической ситуацией.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

