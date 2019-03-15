Богомолов впервые высказался о Собчак

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Режиссер Константин Богомолов впервые высказался о телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает Дни.ру.

Уточняется, что Богомолов высказался о Собчак перед премьерой киносериала «Содержанка» в Санкт-Петербурге, куда он приехал вместе с бывшей женой Дарьей Мороз.

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Богомолов сделал комплименты Собчак, уточняет издание.

«Она прекрасная актриса — органичная, естественная и легкая», — сказал Богомолов.

Как отмечается, Собчак присутствовала на мероприятии. Она зашла через черный ход и села на место в дальней ложе.

Ранее сообщалось, что Собчак схлестнулась с экс-супругой Богомолова.