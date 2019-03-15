Богомолов впервые высказался о Собчак
Режиссер Константин Богомолов впервые высказался о телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает Дни.ру.
Уточняется, что Богомолов высказался о Собчак перед премьерой киносериала «Содержанка» в Санкт-Петербурге, куда он приехал вместе с бывшей женой Дарьей Мороз.
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Богомолов сделал комплименты Собчак, уточняет издание.
«Она прекрасная актриса — органичная, естественная и легкая», — сказал Богомолов.
Как отмечается, Собчак присутствовала на мероприятии. Она зашла через черный ход и села на место в дальней ложе.
Ранее сообщалось, что Собчак схлестнулась с экс-супругой Богомолова.