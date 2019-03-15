Найдены личные письма сестры Елизаветы II

Опубликованы личные письма сестры королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Маргарет. Об этом сообщает The Daily Mail.

В письмах 19-летняя принцесса описывала свои приключения. Она адресовывала их дочери экс-посла США в Королевском суде Шарман Дуглас, уточняет издание.

Реклама

Отмечается, что Маргарет любила развлечения, позволяла себе дорогие наряды и много времени посвящала вечеринкам. Зная, что престол достанется ее старшей сестре, Маргарет вместо изучения придворного этикета предпочитала листать модные журналы.

Также из писем стало известно, что принцесса была остра на язык и могла с легкостью поставить на место кого угодно.

Письма выставят на аукцион в Лондоне 22 марта.

Ранее сообщалось, что британская королева сделала первый пост в инстаграме.