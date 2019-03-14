Вупи Голдберг появилась в эфире после заявления о тяжелой болезни

Американская актриса Вупи Голдберг появилась на ток-шоу «The View» («Взгляд». — «Газета.Ru») после заявления о том, что она чуть не умерла из-за пневмонии. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

Как отмечается, зрители встретили ее бурными аплодисментами.

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«Я еще не вернулась, но мне станет лучше, только если я начну работать, и я начинаю», — сказала Голдберг.

При этом она обняла своих коллег по шоу.

Ранее сообщалось, что Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за пневмонии. Она не появлялась в публичном пространстве на протяжении трех месяцев.