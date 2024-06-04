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Турчак сложит полномочия первого вице-спикера Совета Федерации уже завтра

Тимченко: Совфед рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Турчака 5 июня

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Светлана Шенкель/РИА «Новости»

Вопрос о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака будет рассмотрен сенаторами в ближайшее время. Об этом со ссылкой на главу комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко сообщает ТАСС.

По словам Тимченко, пункт о прекращении полномочий Турчака включен в повестку заседания Совета Федерации, назначенного на среду, 5 июня.

4 июня президент России Владимир Путин попросил первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака стать временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Турчак принял предложение главы государства. После этого стало известно о подписании соответствующего указа.

В тот же день глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о своей отставке в связи со скорым завершением срока полномочий. Руководитель региона пояснил, что переходит на новое место работы.

В 2009-2017 годах Турчак уже был губернатором — он возглавлял Псковскую область. После этого он занимал пост секретаря генсовета «Единой России». С 2020 года он также являлся первым зампредом Совета Федерации, координируя работу комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ранее стало известно, что экс-глава Югры Наталья Комарова займет место в Совете Федерации.

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