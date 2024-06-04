Следствие предложило меру пресечения для девушек, осквернивших памятник Жукову

Следствие просит арестовать двух сестер, написавших «ГУР» на памятнике маршалу Советского Союза Георгию Жукову, который установлен на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

«В суд поступили ходатайства о заключении под стражу Николаевой Веры и Лысенковой Анастасии по делу о повреждении воинских мемориалов», — сообщили в суде.

По данным следствия, Николаева и Лысенкова при помощи баллончика с краской написали аббревиатуру «ГУР», которая расшифровывается как «Главное управление разведки» Украины.

Женщины признались, что они согласились выполнить условия телефонных мошенников, которые пообещали им крупную сумму денег, из-за неоплаченных кредитов. Следователи возбудили в отношении них уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Повреждение памятников Великой Отечественной войны».

Ранее сообщалось, что молодым людям за романтические надписи на Владивостокской крепости грозит тюрьма.