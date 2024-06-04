Стало известно, когда раскроют имя модератора пленарного заседания ПМЭФ

Имя модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет известно ближе ко дню проведения мероприятия — 7 июня. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сообщим ближе к 7-му числу», — сказал Песков в ответ на вопрос, станет ли модератором российский либо иностранный журналист.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Свое участие в международной конференции подтвердили представители 136 стран.

Известно, что на пленарном заседании ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин.

Ранее Лавров прокомментировал изъятие паспорта у Скотта Риттера, который хотел полететь на ПМЭФ.