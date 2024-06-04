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Стало известно, какой шум повышает риск болезней сердца и ожирения

EnvironInt: авиационный шум повышает риск болезней сердца и ожирения

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Ученые из Бостонского университета и университета штата Орегон обнаружили, что у людей, которые подвергаются воздействию высоких уровней шума от самолетов, повышен риск развития ожирения и болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International (EnvironInt).

В исследовании приняли участие около 75 тысяч человек, прокрупных аэропортов США. Ученые измерили уровни шумового воздействия в местах жительства испытуемых и собрали информацию об их здоровье. Оказалось, что люди, которые подвергались воздействию шума самолетов на уровне 45 дБ (децибел) и выше с большей вероятностью страдали кардиометаболическими заболеваниями, такими как ожирение и имели повышенный индекс массы тела (ИМТ). Ученые уточнили, что громкость звука шепота составляет 30 дБ, а бытового разговора — 50 дБ.

Исследователи отметили, что авиационнный шум причиняет людям гораздо больше беспокойства, чем шум от других видов транспорта. Они предположили, что шум самолета может усиливать реакцию на стресс и нарушать сон, тем самым способствуя повышению кровяного давления, и, соответственно, риска развития болезней сердца и сосудов.

Ранее выяснилось, что употребление алкоголя в самолете вредно для сердца.

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