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Замглавы администрации Грайворонского округа пострадал при атаке ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали дроном штаб по восстановлению жилья под Белгородом

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун получил осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Головчино Грайворонского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником самолетного типа штаб по восстановлению жилья», — рассказал глава региона.

Он уточнил, что в результате сброса взрывного устройства на крыльцо здания пострадали двое. У заместителя главы администрации Грайворонского городского округа «осколочное ранение грудной клетки». Гладков обратил внимание, что у второй пострадавшей, местной жительницы, врачи диагностировали осколочные ранения верхних и нижних конечностей. По словам губернатора, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В момент в штабе находились сотрудники администрации Грайворонского городского округа, представители областных министерств и члены правительства, мирные граждане. В здании взрывная волна выбила окна, повредила фасад и входную группу.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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