Байден опять перепутал имена и должности политиков

Президент Соединенных Штатов Байден в интервью перепутал лидеров России, Германии и Китая. Интервью Джо Байден дал журналу Time.

«Я ясно дал понять Путину с самого начала. Я не участвую... К примеру, Трамп хотел тарифы в 10 процентов на все. От этого вырастут цены в Америке», — заявил Байден, отвечая на вопрос про тарифный конфликт с Китаем.

Еще одну ошибку Байден допустил, когда рассказывал про свой первый саммит G7 в качестве американского президента — тогда он заявил, что представляющий Германию «Шульц» со скепсисом отреагировал на утверждение, что «Америка вернулась». Однако в 2021 году на тот момент канцлером Германии была Ангела Меркель.

До этого Джо Байден во время выступления на предвыборном мероприятии в очередной раз оговорился — на этот раз американский президент заявил, что его администрации нельзя доверять.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.