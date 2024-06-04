Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден опять перепутал имена и должности политиков

Байден в интервью перепутал лидеров России, Германии и Китая

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент Соединенных Штатов Байден в интервью перепутал лидеров России, Германии и Китая. Интервью Джо Байден дал журналу Time.

«Я ясно дал понять Путину с самого начала. Я не участвую... К примеру, Трамп хотел тарифы в 10 процентов на все. От этого вырастут цены в Америке», — заявил Байден, отвечая на вопрос про тарифный конфликт с Китаем.

Еще одну ошибку Байден допустил, когда рассказывал про свой первый саммит G7 в качестве американского президента — тогда он заявил, что представляющий Германию «Шульц» со скепсисом отреагировал на утверждение, что «Америка вернулась». Однако в 2021 году на тот момент канцлером Германии была Ангела Меркель.

До этого Джо Байден во время выступления на предвыборном мероприятии в очередной раз оговорился — на этот раз американский президент заявил, что его администрации нельзя доверять.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами