Столтенберг разочаровался решением Китая пропустить саммит по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление, что Китай не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом он заявил в интервью NDR.

Он назвал заявление Китая о том, что он пропустит мероприятие, «прискорбным». По словам Столтенберга, саммит в Швейцарии станет важной платформой для обсуждения пути к длительному миру на Украине.

«Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является важнейшим сторонником войны России против Украины, самой большой и непосредственной угрозы безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе. Конечно, Китай не может иметь и то, и другое одновременно», — сказал генсек НАТО.

Накануне официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мероприятие должно быть признано и российской, и украинской стороной. Государства должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов, подчеркнула дипломат.

Ранее Китай заявил о готовности ускорить подготовку к «настоящей» мирной конференции по Украине.