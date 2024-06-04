В Конотопе на севере Украины произошел взрыв

Взрыв прогремел в городе Конотопе Сумской области на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

«Взрыв в Конотопе», — уточнили в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат еще в нескольких регионах страны, среди которых Черниговская, Черкасская, Киевская, Харьковская области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В середине марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).