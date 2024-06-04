Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Человекоподобные роботы заменили людей на производстве автомобилей в Китае

Роботы-андроиды заменили людей на производстве автомобилей Dongfeng в Китае

close
100%
Dongfeng Motor Corporation

Dongfeng и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов для работы на автомобильном конвейере. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что робот-андроид, которого зовут Walker S, будет проверять ремни безопасности и дверные замки, следить за качеством сварки кузовов. Кроме этого, он будет сам выполнять некоторые физические задачи: например, заливать моторное масло и наклеивать различные этикетки. Он также сможет работать с электроникой.

Walker S представляет собой робота промышленного класса ростом 1,7 метра, по пропорциям он напоминает человека. Благодаря 41 высокопроизводительному сервоприводу и расширенным сенсорным возможностям Walker S может воспринимать окружающую среду, взаимодействовать с объектами и людьми.

До этого стало известно, что китайская компания GAC 6 июня представит седан Aion Hyper GT для продаж на глобальном рынке. Особенность машины — открывающиеся вверх «двери-ножницы».

Длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм при колесной базе 2920 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля равен 0,197 Cd, что ниже, чем у Tesla Model S (0,208 Cd).

Базовая версия GAC Aion Hyper GT оснащается электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), а дорогие модификации - силовой установкой, которая развивает 340 л.с. (430 Нм) и позволяет разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Тяга передается на задние колеса.

Ранее сообщалось, что в России появится бюджетный кроссовер DFSK 500 из Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами