Человекоподобные роботы заменили людей на производстве автомобилей в Китае

Dongfeng и Ubtech Technology подписали соглашение об использовании человекоподобных роботов для работы на автомобильном конвейере. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что робот-андроид, которого зовут Walker S, будет проверять ремни безопасности и дверные замки, следить за качеством сварки кузовов. Кроме этого, он будет сам выполнять некоторые физические задачи: например, заливать моторное масло и наклеивать различные этикетки. Он также сможет работать с электроникой.

Walker S представляет собой робота промышленного класса ростом 1,7 метра, по пропорциям он напоминает человека. Благодаря 41 высокопроизводительному сервоприводу и расширенным сенсорным возможностям Walker S может воспринимать окружающую среду, взаимодействовать с объектами и людьми.

До этого стало известно, что китайская компания GAC 6 июня представит седан Aion Hyper GT для продаж на глобальном рынке. Особенность машины — открывающиеся вверх «двери-ножницы».

Длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм при колесной базе 2920 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля равен 0,197 Cd, что ниже, чем у Tesla Model S (0,208 Cd).

Базовая версия GAC Aion Hyper GT оснащается электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), а дорогие модификации - силовой установкой, которая развивает 340 л.с. (430 Нм) и позволяет разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Тяга передается на задние колеса.

Ранее сообщалось, что в России появится бюджетный кроссовер DFSK 500 из Китая.