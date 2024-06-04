Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин девять лет истязал собственных детей и отправился в колонию на 11,5 года

В Ивановской области мужчина получил срок 11,5 года за истязание детей

close
100%
Freepik

Суд вынес приговор мужчине из Ивановской области, который истязал собственных детей. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского областного суда.

Россиянин проживает в городе Шуя вместе с тремя детьми 14, 12 и шести лет. По версии следствия, младшие члены семьи подвергались насилию на протяжении девяти лет. Отец истязал их, издевался и причинял «физические и нравственные страдания».

О ситуации в семье правоохранители узнали после того, как в соцсетях появился ролик, на котором родитель избивал сына.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на срок 11,5 года. Их он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, осужденный выплатит потерпевшим компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

До этого в Екатеринбурге опекуна обвинили в истязании приемных детей. По версии следствия, местная жительница взяла под опеку 13-летнюю девочку и ее брата. После этого несколько месяцев она регулярно избивала новых членов семьи за мелкие провинности.

Ранее в Казахстане детей истязали и кормили мясом кошек и собак в приемной семье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами