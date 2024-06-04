Ученые заявили о рекордном количестве вооруженных конфликтов в мире

Шведские ученые из Программы данных о конфликтах Уппсальского университета (UCDP) насчитали рекордное количество вооруженных конфликтов в мире за 2023 год — 59 войн и столкновений, в которых участвуют государства. Это максимальное значение с начала сбора данных в 1946 году. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Предыдущие пики наблюдались в 2020 и 2022 годах, в каждом из которых было по 56 конфликтов.

При этом количество потерь из-за связанного с конфликтами насилия сократилось вдвое по сравнению с 2022 годом — с 310 тыс. до 154 тыс. жертв. Это в основном было связано с окончанием крайне кровопролитной войны в районе Тыграй в Эфиопии.

Согласно данным UCDP, за 2023 год в ходе конфликта на территории Украины число жертв составило около 71 тыс. человек, а операция Израиля против палестинского движения ХАМАС унесла 21 тыс. жизней.

Хотя анлитики зафиксировали снижение общего числа потерь в результате одностороннего насилия против гражданского населения в прошлом году, тысячи мирных жителей стали жертвами этого типа насилия в конфликтах в Судане, Буркина-Фасо, Израиле и Мьянме.

В конфликтах между группировками, в которых не участвует государство, известных как негосударственные конфликты, UCDP отметила небольшой спад в 2023 году. Всего в 75 негосударственных конфликтах зафиксировано 20,9 жертв.

Большинство негосударственных конфликтов происходит в Латинской Америке, наиболее кровавые из которых наблюдались в Мексике и Бразилии, где насилие концентрируется в городах и вдоль основных маршрутов наркотрафика.

Но этот тип насилия также стал более распространенным в Европе, и в 2023 году был зафиксирован первый активный конфликт между бандами в Европе, когда две конкурирующие преступные группировки во французском городе Марсель устроили гангстерскую войну.

Ранее ученые нашли свидетельства погромов, которые войска Ганнибала устроили во время похода на Рим около 2,2 тыс. лет назад.