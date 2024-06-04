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Пара ради интереса бросила магнит на дно реки и достала сейф с деньгами

LADBible: в США пара случайно достала со дна реки чужой сейф с деньгами благодаря магниту

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В США супруги ради интереса кинули магнит на дно реки и случайно достали оттуда сейф, забитый деньгами, пишет LADBible.

Джеймс Кейн и Барби Агостини из Нью-Йорка рассказали, что купили большой магнит и решили кинуть его в реку — им было интересно, что они смогут таким образом найти. Оказалось, удача в тот день была на стороне супругов — к устройству примагнитился сейф, забитый деньгами. Если быть точнее, внутри лежали $100 тысяч.

«Я не могла в это поверить», — вспоминает Барби.

Пара сообщила о своей находке в полицию, но офицеры сказали, что не обнаружили в базе данных каких-либо преступлений с этими деньгами. Кроме того, большая часть купюр была в непригодном виде из-за воздействия воды.

Остальная часть суммы осталась у пары, которая пока не придумала, что с ней делать.

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