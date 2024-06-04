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В Германии заявили о поиске предлога для ввода сил НАТО на Украину

Депутат ФРГ Дагделен заявила, что НАТО создаст повод для ввода сил на Украину

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Global Look Press

Депутат бундестага ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен предположила, что на Западе могут создать предлог для отправки войск НАТО на Украину. Ее выступление можно послушать на YouTube-канале «Neutrality Studies».

«Еще до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме, незадолго до которого был подстроен Тонкинский инцидент, там уже находились 15 тысяч советников. Позднее туда ввели американские войска, чтобы «защитить» этих советников», — напомнила Дагделен.

По ее словам, таким же образом в НАТО намерены поступить на Украине «с размещением немецких или других вооружений, способных наносить удары по России».

Также депутат заявила, что НАТО отказывается от географических ограничений и превращается в глобальный Альянс, что грозит использованием его сил против Китая. Для противодействия амбициям НАТО она предлагает создать коалицию, в которой будут участвовать страны Глобального Юга.

До этого в Латвии высказались об отправке войск на Украину.

Ранее Дагделен заявила, что Шольц ввел немцев в заблуждение из-за поставок танков Киеву.

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