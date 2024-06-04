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Американский беспилотник пропал с радаров над Черным морем

Пропавший БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США сменил обычный маршрут над Черным морем

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Global Look Press

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) США, поменял обычный маршрут над Черным морем и сменил курс на Румынию. Об этом свидетельствуют данных портала онлайн-мониторинга передвижения воздушных судов «Лента.ру»Flightradar24.com.

Согласно информации ресурса, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 был вновь замечен в районе краснодарского города Сочи, где развернулся и продолжил полет в сторону Румынии. Перед окончанием маршрута воздушное судно совершило петлю над российским побережьем.

Днем 4 июня стало известно, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем в районе Крымского полуострова. Некоторое время спустя воздушное судно исчезло с радаров над Черным морем.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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