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Российские водители фур объяснили, почему они не хотят работать

Mash: дальнобойщики не хотят работать из-за низкой зарплаты и дорогого ремонта авто

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Shutterstock

В России продолжает усиливаться дефицит дальнобойщиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который опросил дальнобойщиков.

«Со слов дальнобоев, представители контор обещали поднять месячную зарплату на 120%, но на деле выплаты выросли только на 50%. Вместо обещанных 220 тыс. рублей шоферы получают 150 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Кроме того, дальнобойщикам приходится самим платить за ремонт фуры, на который может уйти почти вся зарплата на фоне подорожания запчастей. В итоге многие дальнобойщики перепрофилируются, а десятки компаний в РФ остаются без водителей, отмечает канал. Также на ситуации негативно сказывается отток мигрантов из страны.

До этого в России дефицит дальнобойщиков объяснили непривлекательностью профессии для молодых людей.

«Средний возраст кандидатов увеличивается примерно на 10% год к году. Несмотря на достойные заработные платы и улучшение условий труда, молодежь не стремится в эту профессию», — рассказали в транспортной компании Delko.

Тем временем директор по развитию бизнеса Sota Logistic Игорь Чернышев заявил, что дефицит кадров в отрасли достиг 25% в прошлом году. Среди причин он также назвал непопулярность профессии и старение водителей фур. Согласно статистике, возраст порядка 40% работников отрасли варьируется от 40 до 50 лет.

Ранее стало известно, что Украина будет жаловаться на сбежавших дальнобойщиков в Интерпол.

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