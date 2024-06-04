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Виторган обвинил Газманова в плагиате

Актер Максим Виторган заявил, что Газманов украл мелодию у группы «Мумий Тролль»

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РИА «Новости»

Актер Максим Виторган обвинил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певца Олега Газманова в плагиате.

Виторган заявил, что мелодия у песни Газманова «Русский мир» такая же, как у композиции «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». Как заявил артист, певец получает государственные деньги на патриотический контент.

«А страну как кормушку воспринимают, конечно, те, которые уехали, ага. А которые остались — они не такие. А логикой мы борщ перемешиваем. Лучше половника», — заявил актер.

В 2022 году Максим Виторган уехал из России в Израиль.

В апреле 2024-го Максим Виторган показал, как выглядит его подросший сын от журналистки Ксении Собчак. Артист был запечатлен с Платоном в Москве. Он вместе с сыном гулял по столице.

Виторган и Собчак были женаты с 2013 по 2019 год. В 2019-м Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью. Собчак рассказывала, что сын от первого брака поладил с Богомоловым.

Ранее Бейонсе обвинили в плагиате и подали на нее в суд.

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