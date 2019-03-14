Трагедия с Началовой началась на проекте «Один в один»

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Друг певицы Юлии Началовой рассказал о начале ее болезни. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, заболевание начало проявлять себя во время ее участия в телешоу «Один в один».

«Все началось с того, что на телепроекте «Один в один» Юля натерла ногу. Но рана не спешила заживать, хотя Юля регулярно обрабатывала, заливала ее лидокаином», — рассказал приятель Началовой.

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Он уточнил, что перед госпитализацией стало хуже.

Ранее сообщалось, что самочувствие госпитализированной в реанимацию Юлии Началовой немного улучшилось.