Обвиняемую в мошенничестве актрису Лору Лафлин отпустили под залог в $1 млн

Американскую актрису Лори Лафлин, которая наиболее известна по ролям в сериалах «Полный дом», «90210: Новое поколение» и «Когда зовет сердце», выпустили под залог в $1 млн. Об этом сообщает Deadline.

Лафлин и еще 45 человек, в числе которых ее муж, дизайнер Массимо Джаннули, обвиняют в участии в коррупционной схеме, которая позволяла их детям за взятки поступать в престижные университеты США.

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Уточняется, что суд разрешил Лафлин вернуться в ее дом в Лос-Анджелесе, а также выехать на работу в Канаду в апреле, мае и июле.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в мошенничестве актриса Лори Лафлин сдалась ФБР.