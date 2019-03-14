«Болит всё»: Эвелина Блёданс о незавидной участи Началовой

Российская актриса Эвелина Бледанс прокомментировала состояние своей подруги певицы Юлии Началовой, которая в настоящее время находится в реанимации в одной из столичных клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Бледанс, она сначала не поверила в то, что Началова попала в реанимацию, хотя и знала о серьезных проблемах со здоровьем у певицы в последние годы. Она рассказала, что Началова уже несколько лет страдает от подагры.

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«Я знаю, что с ее диагнозом человек обычно испытывает очень большую боль. Болит все...» — сказала Бледанс.

Она добавила, что, несмотря на постоянную боль, Началова всегда со всеми дружелюбна и «ее нельзя увидеть без улыбки».

«Я до сих пор не могу поверить, что моя подружка с длинными ресницами и лучезарными голубыми глазами сейчас лежит на аппарате искусственного дыхания <...> Сейчас много людей молятся за ее здоровье», — отметила Бледанс.

Актриса также выразила надежду на то, что эти молитвы и помощь врачей помогут Началовой выздороветь.

Ранее сообщения о выписке Началовой прокомментировала ее представитель.