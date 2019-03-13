Эдита Пьеха рассказала о проблемах внука с наркотиками

Певица Эдита Пьеха рассказала, что ее внук Стас Пьеха лечился от наркозависимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам певицы, петербургские друзья Стаса подсадили его на наркотики, однако благодаря поддержке семьи он смог избавиться от зависимости.

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«Мы его изолировали, отправили в московскую клинику. Я сама платила по 300 долларов в день, чтобы ему помогли», — сказала она.

Отмечается, что на настоящий момент Стас Пьеха помогает людям, которые попали в зависимость от наркотиков. Несколько лет назад он открыл свою наркологическую клинику.

Ранее сообщалось, что Эдита Пьеха рассказала о драках с мужем.