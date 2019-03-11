Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

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Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА «Новости».

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», шоумена готовы поддержать 24,7% избирателей, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 18,3%, за президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,8% избирателей

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Среди тех, кто определился и готов голосовать на выборах президента экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко поддерживают 10,3%, лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко — 9,9%, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 5,7%. Остальные кандидаты набрали менее 5%.

Ранее в соцсетях распространяют ролик из сериала «Слуга народа», где главный герой в исполнении шоумена Владимира Зеленского расправляется с депутатами украинской Рады.