Стало известно, где состоится прощание с Владимиром Этушем

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Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем состоится в театре Вахтангова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Как отмечается, дата и время будут названы позднее.

«Сегодня, полчаса назад, в больнице скончался Владимир Абрамович Этуш», — подтвердил Крок.

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Ранее сообщалось, что причину смерти Владимира Этуша назвала его дочь.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл в более чем 30 кинолентах. Также актер исполнил около 60 ролей в театре.