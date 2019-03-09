Латвийскому певцу не понравилось русское «До свидания» на борту самолета

Латвийский певец Лаурис Рейникс попросил турецкую авиакомпанию не использовать русский язык во время полетов. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Рейникс обратил внимание на то, что в звучащих на борту объявлениях бортпроводники используют слово Letonya, которое является турецким обозначением Латвии.

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«И еще после посадки фразу «Bye, bye & Do svidanye» следует заменить на «Bye, bye & Uzredzēšanos!» — заявил Рейникс.

Ранее звезда «Домашнего ареста» пожаловался на Россию в латвийском радиоэфире.