Variety: «Человека-невидимку» снимут без Джонни Деппа

Американский актер Джонни Депп не будет сниматься в новой версии фильма «Человек-невидимка», пишет издание Variety со ссылкой на источники.

Как отмечается, студия Universal ведет переговоры с актрисой Элизабет Мосс. Однако подчеркивается, что они еще находятся на очень ранней стадии. Если переговоры пройдут успешно, то у Мосс есть все шансы для того, чтобы стать звездой киноленты.

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В издании уточнили, что детали будущего фильма пока неизвестны, но концепция будет абсолютно новой. Режиссером новой версии «Человека-невидимки» будет Ли Уоннелл.

Ранее сообщалось, что «Кот в сапогах» получит сиквел.